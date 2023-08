📷 De knop van het WK op de weg is al omgedraaid: Evenepoel verkent, Georges zorgt voor afleiding bij Van Aert

Een dag na het WK op de weg gaat de focus bij Remco Evenepoel en Wout van Aert alweer op het volgende doel. En dat staat vrijdag al op het programma.

Veel kans om te treuren over de ontgoocheling van het WK op de weg in Glasgow is er niet voor Wout van Aert en Remco Evenepoel. Vrijdag moeten ze immers op het WK tijdrijden al de strijd aangaan met elkaar en ook Filippo Ganna.

Remco Evenepoel ging al met bondscoach Sven Vanthourenhout op de tijdritfiets rijden, in zijn bekende aerodynamische stijl. Wout van Aert kreeg dan weer bezoek van zijn zoontje Georges, die zo even de gedachten bij Van Aert konden afleiden.

Vrijdag moeten de renners 47,8 kilometer afleggen met start en aankomst in Stirling. Met 280 hoogtemeters is het niet het zwaarste parcours, al is er op het einde nog een lastige kasseiklim (800m aan 5,5%) richting het kasteel van Stirling.