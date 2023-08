Het werk in Glasgow is nog lang niet af, maar Van der Poel krijgt ook waarschuwing: "Mathieu moet niet te gek doen"

Het werk stopt nooit. Zelfs al ben je wereldkampioen Mathieu van der Poel. In Glasgow komt die ook nog in actie in het mountainbiken, met veel minder hoge verwachtingen.

Van der Poel zou er voor kunnen zorgen dat Nederland bij de twee beste landen hoort die niet bij de negentien landen zijn die een rechtstreeks ticket krijgen voor de Olympische Spelen. Al zal dat geen sinecure worden. "Het is een smal en lastig parcours en Mathieu start op plek honderd", haalt Nederlands bondscoach De Knegt aan in HLN. Het is zeer zeker oppassen voor blessures en die wens je niemand toe. "Het WK-parcours is behoorlijk technisch. Als je valt, val je op steen. Ik was maandag op het circuit: de ambulances reden af en aan voor jongens en meisjes die gevallen waren. Mathieu moet niet te gek doen." Mathieu moet zich vooral amuseren Van een dubbel weg-mountanbike van Van der Poel op dat fameuze Super-WK gaat Gerben de Knegt niet uit. "We moeten ons niks inbeelden, de kans dat hij wereldkampioen wordt, is onbestaande. Hij moet zich vooral amuseren. Er is geen sprake van druk."