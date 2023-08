Twee Belgen bij het kransje contractverlengingen bij het ambitieuze Lidl-Trek en zij zeggen exact waarom dat zo is

Van het ambitieuze Lidl-Trek mag in de toekomst heel wat verwacht worden. Meerdere Belgen rijden voor de ploeg, twee van hen hebben hen contract verlengd.

Dat zijn Edward Theuns en Otto Vergaerde. Zeker Theuns is vergroeid geraakt met zijn huidig team. "Ik heb het grootste deel van mijn profcarrière bij deze ploeg doorgebracht. In de volgende jaren zou ik graag groeien in mijn rol als leadout voor de sprinters en hard blijven werken om klaar te zijn voor elke koers", is hij duidelijk over zijn doelen.

Otto Vergaerde is eveneens een gewaardeerde kracht. "Ik voel appreciatie voor het werk dat ik doe, of het nu het terughalen van een ontsnapping is of het helpen van sprinters in de leadout en de kopmannen in de klassiekers. We zullen onze ambities verhogen voor het algemeen klassement van grote ronden in de toekomst."

Onze twee landgenoten zijn niet de enigen die hun verbintenis bij Lidl-Trek verlengd hebben. Ook Quinn Simmons, Daan Hoole en Alex Kirsch hebben hun handtekening gezet onder een nieuwe overeenkomst.