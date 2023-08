Was dit laatste gouden kans voor Wout van Aert? "Wout en Mathieu hadden hun demonen, Kigali kan ook nog iets zijn"

Wout van Aert komt dikwijls één man tegen die nog dat tikkeltje extra heeft. Mathieu van der Poel is dat met regelmaat, maar Van Aert zal uiteraard een wereldtitel blijven nastreven. Krijgt hij de komende jaren ook nog een parcours voorgeschoteld dat hem ligt?

Jan Bakelants kan niet ontkennen dat er weer een uitstekende kans voorbij is gegaan voor Van Aert. "Ik denk dat Wout en Mathieu beseften dat dit een WK op hun maat was en dit als een laatste gouden kans zagen. Imola lag Wout misschien nog beter. Ze hadden allebei hun demonen die ze meedroegen", zegt de ex-renner bij Wuyts & Vlaeminck.

"Wout is al een paar keer tweede geweest op een WK en had het misschien in Imola al kunnen halen. Al moeten we toch zeggen dat Alaphilippe daar een tikkeltje sterker was. Van der Poel had Harrogate en hotel-gate achter de rug", overloopt Bakelants welke baggage die twee toppers met zich meesleurden.

"Als je het dan nu zo komt afronden zoals Van der Poel, dan reken je in één keer wel af met het verleden." De volgende WK's zoeken ander terrein op. Komt Van Aert nog aan zijn trekken qua parcours? "Kigali kan ook nog wel iets zijn. Op de Olympische Spelen in Parijs gaat ook wel een klassiek stadscircuit zijn, met korte, klassieke hellingen."