Belgische zilveren medaille ziet waar het misloopt: "Daar moest het er boenk op zijn"

Alec Segaert heeft net naast de gouden medaille op WK tijdrijden bij de beloften gegrepen. Hij kwam 11 seconden tekort, maar kon wel zijn meerdere in de winnaar erkennen.

Vanaf de start toonde Alec Segaert zijn ambitie. Aan het 1e tussenpunt had hij 10 seconden voorsprong. "Ik ben ambitieus gestart en op een WK moet je uitgaan van een superdag als je wil meedoen", zei hij bij Sporza. "Dat gaf me meteen vertrouwen en ik had snel de Italiaan voor mij te pakken."

In het begin had Segaert een voorsprong, maar uiteindelijk nam Lorenzo Milesi het over en die won met 11 seconden. "Op dit parcours is dat een duidelijk verschil. Dat liegt niet. De sterkste heeft gewonnen", was Segaert eerlijk.

Op het einde merkte Segaert dat hij iets minder overhad dan gehoopt. "Ik probeerde het pacing plan nog zo goed mogelijk te volgen, maar het was afzien op de slotklim en daar moest het er boenk op zijn", aldus Segaert. "Ik wist dat het nog kon, maar viel iets meer stil dan gehoopt. Dan mag je je niets verwijten."

Segaert moet met zilver tevreden zijn en vindt dat absoluut geen schande: "Vooraf had ik gezegd: als ik er alles uithaal en als er dan één iemand sterker is, dan is dat maar zo. Op naar volgend jaar. De teleurstelling zal wel kantelen."