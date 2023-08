Na Lotte Kopecky nog een gouden medaille op het WK? "Als hij goed moet zijn, is hij dat ook"

Alec Segaert is de topfavoriet bij het WK tijdrijden voor beloften. Vorig jaar pakte hij zilver en in Glasgow gaat hij voor goud.

In Australië eindigde Alec Segaert vorig jaar 2e op het WK tijdrijden voor beloften. Soren Waerenskjold klopte de jonge Belg toen. Hij is er deze keer niet bij en Segaert is daarmee een van de topfavorieten om het goud te pakken.

"Alle signalen lijken gunstig", vertelde broer Loïc Segaert die lid van het performance team van Lotto Dstny lid is, aan Sporza. "Enkel het gestolen paspoort was een probleem en verder liep alles perfect. Hij straalt dan ook motivatie en ambitie uit."

"Ook is het een van de voordelen dat hij op de grote momenten zelden onderpresteert", ging Segaert verder. "Als hij goed moet zijn, is hij ook goed." Alec Segaert zal dan ook pas tevreden zijn als het een perfecte dag was.

Wie zijn zijn belangrijkste concurrenten? "Sowieso de Denen", was Loïc Segaert duidelijk. Dat zijn dan Gustav Wang en Carl-Frederik Bévort. "Dit jaar kwam hij ze nog niet tegen, maar bij junioren reden ze wel al tegen elkaar en daar heeft hij hen nooit weggeblazen."