Wat met het WK tijdrijden? Bondscoach Sven Vanthourenhout schat de kansen van Wout Van Aert en Remco Evenepoel in

Vrijdag is er het WK tijdrijden en daar behoren de Belgen tot de favorieten. Zowel Wout Van Aert als Remco Evenepoel kunnen er hun kwaliteiten kwijt.

Stirling is het decor van het WK tijdrijden. Vrijdag werken de mannen hun wedstrijd af en komen ze aan het kasteel van Stirling aan. Eerst is het rechttoe-rechtaan en hoofdzakelijk vlak. Nadien komen er al wat hoogteverschillen en tot slot is er de slothelling naar het kasteel.

"De laatste 700 à 800 meter lopen steil omhoog", vertelde bondscoach Sven Vanthourenhout aan Het Nieuwsblad. "Daar kan je iets goed maken. Geen 30 seconden, maar wel 10 of misschien zelfs 20 seconden. Ik sluit het niet uit."

Vanthourenhout denkt dan ook dat het iets voor de Belgen is: "Wout Van Aert kan er zijn vermogen kwijt en voor Remco Evenpoel waren wat meer hoogtemeters wat beter geweest, maar ondertussen kan hij ook snelle parcoursen aan. Hij zal er zijn wattages en aerodynamica kwijt kunnen."

De Belgen behoren tot de favorieten, maar hij ziet ook andere favorieten, zoals Stefan Küng en Filippo Ganna. "En wat met Tadej Pogacar? Ook zal er wellicht weer een verrassende naam zijn, zoals Tobias Foss vorig jaar", aldus Vanthourenhout.