📷 Wout van Aert en Remco Evenepoel laten niets aan het toeval over in jacht op goud

Remco Evenepoel en Wout van Aert gaan vrijdag vol voor het goud op het WK tijdrijden. De twee Belgen laten niets aan het toeval over.

Remco Evenepoel nam al drie keer deel aan het WK tijdrijden en pakte al één keer zilver en twee keer brons, Wout van Aert nam al twee keer deel en pakte telkens zilver. In Schotland gaan de twee Belgen vol voor goud.

Van Aert en Evenepoel stapten deze week al enkele keren op hun tijdritfiets en verkenden het parcours in Stirling al enkele keren en deden dat donderdag nog eens. Van Aert en Evenepoel laten dus niets aan het toeval over.

De tijdrit is 47,8 kilometer lang, met start en finish in Stirling. De laatste kilometer is nog lastig met een klim richting het kasteel van Stirling, met zo'n 800 meter aan 5,5%. "De aankomst aan het kasteel is erg mooi, ook van de kasseien in het slot hou ik wel", zei Van Aert erover bij Sporza.