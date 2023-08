Australische is de sterkste junior in een moordende WK-tijdrit, de Belgen spelen niet mee

Felicity Wilson-Haffenden is de nieuwe wereldkampioene in het tijdrijden bij de juniores. Ze reed een fenomenale slotklim en ging zo met het goud lopen. De Belgen speelden niet mee en eindigden in het midden van het pak.

Voor de vrouwen moesten de juniores hun tijdrit afwerken. Die was 13,5 km lang en eindigde op de klim richting het kasteel van Stirling.

Felicity Wilson-Haffenden was een van de 1e die moest starten en zette ook de 1e echte richttijd neer. Aan het tussenpunt had ze niet de snelste tijd, maar dat maakte ze goed met een fenomenale slotklim. Uiteindelijk finishte ze na 19'31". Meteen na de finish viel ze tegen de boarding. Zo uitgeput was ze.

© photonews

Het was een sterke tijd van de Australische. Dat bleek ook nadien. Eén voor één beten haar concurrentes hun tanden op de tijd van Wilson-Haffenden stuk. Ook waren ze stuk voor stuk allemaal uitgeput en hadden ze bijstand nodig. Zo moorden was de tijdrit en vooral dan de slotklim.

Zo was het goud voor Wilson-Haffenden. Het zilver was voor Izzy Sharp (+16") die onderweg nog de snelste tussentijd had. Federica Venturelli pakte het brons en strandde op 29 seconden. Xaydee van Sinaey was de beste Belgische op plaats 17 (+1'27"). Luca Vierstraete werd op 1'50" 23e.