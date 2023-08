De concurrenten en outsiders voor Remco Evenepoel en Wout Van Aert in de tijdrit: "Saai" en "Zeer lastig"

Vrijdag werken de mannen hun WK-tijdrit af. Remco Evenepoel en Wout Van Aert behoren tot de favorieten, maar er zijn nog enkele stevige uitdagers.

2 dagen voor de WK-tijdrit verkenden de mannen het volledige parcours. Zo ook de slotklim naar het kasteel in Stirling. Dat deel van het parcours was voor het eerst verkeersvrij en daar maakte iedereen gebruik van.

Stefan Küng is een van de outsiders voor de regenboogtrui in het tijdrijden. Na de verkenning gaf hij zijn kijk over het parcours. "Het is compleet anders dan de wegrit", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "Toen waren er meer dan 40 bochten en nu zijn er over bijna 50 km 4 bochten."

Volgens Küng gaat de slotklim pijn doen en ook heeft hij liever het 2e deel. "Het begin is een beetje saai, omdat je bijna de hele tijd aerodynamisch moet zitten, met je hoofd naar beneden. Ook mag je niet te snel gaan. Dus het zal lastig worden", aldus Küng.

Tadej Pogacar is een andere outsider voor vrijdag. "Ik voel de wegrit nog wat in de benen", aldus de Sloveen. "Dus we proberen die op de tijdritfiets wat laten draaien, maar we zullen zien. Het parcours is lang en niet supersnel, want het is traag asfalt. Het zal heel lastig worden."