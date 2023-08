Kersverse wereldkampioene Chloe Dygert verrast: "Ik heb 4 dagen zitten bidden"

Chloe Dygert is opnieuw de wereldkampioene tijdrijden. Nochtans gaf ze vooraf aan dat ze ziek was, maar ze was sneller dan al de rest.

Op de piste pakte Chloe Dygert eerder nog de wereldtitel in de individuele achtervolging, maar dan werd ze ziek. Ze had last van een verkoudheid. Het deerde haar niet en ze pakte net als in 2019 in Harrogate de regenboogtrui in het tijdrijden.

"Als we dit WK gisteren gereden zouden hebben, dan zou ik hier niet hebben kunnen deelnemen. Ik heb 4 dagen gebeden dat ik oké zou zijn", vertelde Dygert in het flashinterview.

Ik ben nog geen 100 procent", ging Dygert verder. "Maar ik wilde alles geven en dat was net voldoende. Ik had moeite met mijn ademhaling en de vermoeidheid sloeg toe. Uiteindelijk heb ik geluk gehad dat het voldoende was."

Dygert is de partner van Axel Merckx en had in 2020 een horrorcrash. Nadien volgde een ellenlange revalidatie. Met een nieuwe wereldtitel kan ze die periode afsluiten. "Het zijn lange jaren geweest. Het is ongelofelijk dat ik deze trui mag dragen en begin dit jaar was ik zelfs niet zeker of ik ooit nog zou kunnen koersen", besloot ze.