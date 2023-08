Ondanks ziekte is Amerikaanse voor de 2e keer wereldkampioene tijdrijden, nieuwe Belgische medaille op het WK

Chloe Dygert is opnieuw wereldkampioene tijdrijden. Ze was verkouden, maar was net sneller dan Grace Brown. Julie De Wilde pakte het brons bij de beloften.

De vrouwen reden dezelfde tijdrit als de beloften bij de mannen. Ook de beloften bij de vrouwen reden de 36,2 km waar Julie De Wilde en Febe Jooris nog voor in aanmerking kwamen. Chloe Dygert klaagde vooraf over een verkoudheid. Zo zouden haar kansen voor een medaille kleiner zijn, maar niets was minder waar. De Amerikaanse was de snelste aan elk tussenpunt en zette als 1e een stevige richttijd neer: 46'59". Daarna moesten de andere favorieten nog komen, maar een voor een faalden ze. Marlen Reusser had zichtbaar ook blessures en kneep halfweg zelfs de remmen dicht. Demi Vollering gaf zich volledig, maar gaf 1'28" toe. En ook Nederlands kampioene tijdrijden Riejanne Markus ontgoochelde. Ze gaf 2'07" toe. De meeste concurrentie kwam uiteindelijk van Grace Brown. De Australische versnelde naar het einde toe en kwam uiteindelijk 5 seconden terug. Zo pakte ze voor het 2e jaar op rij zilver en voor de 2e keer pakte Dygert de titel in het tijdrijden. Het brons was uiteindelijk voor de Oostenrijkse Christina Schweinberger. Ze gaf 1'13" toe. BRONS VOOR JULIE DE WILDE Bij de beloften zat er een Belgische medaille in. Julie De Wilde werkte een prima tijdrit af en pakte uiteindelijk brons. Ze was 40 seconden trager dan de Duitse Antonia Niedermaier. Het zilver was voor de Française Cédrine Kerbaol.