Remco Evenepoel is op een missie op het WK tijdrijden: "Het is geen geheim"

Remco Evenepoel wil vrijdag voor de eerste keer wereldkampioen tijdrijden worden. En daarmee kan hij opnieuw iets afvinken van zijn lijstje.

De wegrit was niet op maat van Remco Evenepoel en hij deed dus ook nooit mee voor een tweede wereldtitel op de weg. Vrijdag wil hij eindelijk op het hoogste schavotje staan op het WK tijdrijden, na één keer zilver en twee keer brons.

Want Evenepoel is op een missie. "Het is geen geheim dat ik alle grote kampioen­schap­s­trui­en bij de elite minstens één keer wil hebben gedragen in mijn carrière", zei Evenepoel bij Sporza. "Er zijn er nog twee die wachten."

Al vier op zes

Evenepoel werd in 2019 al Europees kampioen tijdrijden, vorig jaar pakte hij dan de Belgische titel in het tijdrijden en de regenboogtrui op de weg. In juni volgde dan al een vierde trui met een Belgische titel op de weg.

Alleen het WK tijdrijden en de wegrit op het EK staan nog op het verlanglijstje. "Vrijdag blinkt dus een gouden kans om dat vijfde grote doel af te vinken. Maar we zien wel. Uiteindelijk heb ik nog vele jaren voor me om die reeks te vervolledigen."