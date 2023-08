Vermoeide Tadej Pogacar benoemt de twee moeilijkheden van het WK tijdrijden

Na de bijzonder zware WK-wegrit staat Tadej Pogacar toch aan de start van het WK tijdrijden. Al wordt het niet makkelijk volgens de Sloveen.

Tadej Pogacar moest afgelopen zondag bijzonder diep gaan om het brons te pakken op de wegrit van het WK. De Sloveen viel een uur na de finish bijna flauw en moest weggedragen worden uit de mixed zone.

Maar amper vijf dagen later staat hij vrijdag toch aan de start van het WK tijdrijden. "Ik voel de wegrit nog wat in de benen. We proberen die dus wat te laten draaien op de tijdritfiets, we zullen wel zien wat vrijdag zal geven", zegt de Sloveen op de website van de organisatie.

Op het parcours van de wegrit was er heel wat kritiek door de vele bochten, het parcours van het WK tijdrijden krijgt minder kritiek. "Wat ik van het parcours vind? Ja… Het is vrij lang. Het is ook niet heel snel door het trage asfalt. Het zal alvast heel lastig worden."

De mannen moeten vrijdag 47,8 kilometer afleggen tijdens het WK tijdrijden. De start en aankomst liggen in Stirling, de slotkilometer is nog bijzonder lastig met een klim naar het kasteel van Stirling, op kasseien.