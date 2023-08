Wout van Aert is klaar voor het WK tijdrijden en geeft zijn grootste tegenstanders voor het goud

Wout van Aert komt komende vrijdag als een van de favorieten aan de start van het WK tijdrijden. In het verleden pakte Van Aert al twee keer zilver.

Zowel in 2020 als in 2021 eindigde Wout van Aert als tweede in het WK tijdrijden, vorig jaar sloeg hij het over om zich volledig te focussen op de wegrit. Dit jaar werd de wegrit dan weer voor de tijdrit gereden.

Van Aert werd er opnieuw tweede, na een bijzonder lastige wedstrijd. "Ik was zondag ook enorm moe na de wedstrijd, maar maandag ook verrast dat ik zo goed hersteld was", zei Van Aert bij HLN.

Die tweede plaats in de wegrit zorgt bij Van Aert alleen maar voor een goed gevoel, een teken dat hij klaar is om te knallen. En in zijn laatste twee tijdritten, het BK en de Tour, deed Van Aert het nodige vertrouwen op.

Remco Evenepoel noemde Wout van Aert de grote favoriet voor vrijdag. "Nu moet ik ook Remco zeggen, zeker? Laat het mij houden op een paar renners: Remco is daar zeker bij, Ganna ook en Küng. Hij werd vijfde in de wegrit. Die zal klaar zijn."