🎥 Remco Evenepoel schrijft geschiedenis met de 1e Belgische wereldtitel tijdrijden!

Remco Evenepoel is wereldkampioen tijdrijden. Hij won het secondenspel met Filippo Ganna en klopte hem met 12 seconden. Voor België is het de 1e wereldtitel in het tijdrijden.

De mannen elite moesten op het WK een tijdrit van 47,8 km afwerken. Na een lange lus kwamen ze terug in Stirling aan, waar nog de kasseienklim naar het kasteel van Stirling wachtte.

Vorig jaar was Tobias Foss de verrassing door de wereldtitel te pakken, maar dit jaar speelde hij niet mee. Deze keer was Joshua Tarling de verrassing. De neoprof had de 1e referentietijd (56'07").

Achter Tarling kwamen nog heel wat toppers en Filippo Ganna was de 1e die onder de tijd van de Brit ging. Hij was maar liefst 35 seconden sneller.

Remco Evenepoel was de enige die Ganna bij de tussenpunten kon volgen. Bij het 1e tussenpunt was hij nog 4 seconden trager, maar daarna nam hij over. Het werd een secondenspel en aan de finish was hij 12 seconden sneller dan de Italiaan. Het brons was voor Tarling.

Voor Wout Van Aert draaide de tijdrit anders uit. Hij werd 5e op 1'37". Uittredend wereldkampioen Foss werd op 2'04" pas 11e.