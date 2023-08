Remco Evenepoel verrast zichzelf: "Dan weet je dat het een van die dagen is"

Remco Evenepoel is de nieuwe wereldkampioen tijdrijden. Tijdens de tijdrit verraste hij zichzelf, want hij kon sneller dan vooraf gepland.

Na het 1e tussenpunt lag Remco Evenepoel nog enkele seconden onder de tijd van Filippo Ganna, maar nadien nam hij over. Uiteindelijk pakte Evenepoel het tijdritgoud en schreef hij geschiedenis. Hij is de 1e Belgische wereldkampioen tijdrijden en de 2e die wereldkampioen in het tijdrijden en op de weg wordt. Abraham Olano is zijn voorganger.

"Geweldig", waren een van zijn 1e woorden in het flashinterview. "Dit was een van de grootste doelen van mijn seizoen. Het parcours was niet in mijn voordeel, maar ik had een superdag en kon het volhouden."

"Eerlijk: ik kon sneller dan vooraf gepland", ging Evenepoel verder. "Ik kon 10 tot 15 watt boven mijn pacing plan blijven. Als je na 30 minuten nog niet aan je limiet zit en als je je benen niet voelt, dan weet je dat het een van die dagen is."

Evenepoel wist de tussentijden en was na het 2e tussenpunt sneller: "En mijn terrein moest nog komen, meer op en af. Dat slotklimmetje was wel brutaal. Het zette een extra mes in je benen, maar ik ben supertrots."