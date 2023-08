Wout Van Aert strooit met lof naar Remco Evenepoel en heeft ook van één ding spijt

Wout Van Aert heeft voor de wereldtitel tijdrijden nooit meegedaan. Hij kon ermee leven en had ook veel lof voor de nieuwe wereldkampioen Remco Evenepoel.

Al vanaf het begin was het duidelijk dat Wout Van Aert niet voor de wereldtitel zal meedoen. Bij het 1e tussenpunt had hij al meteen een serieuze achterstand en die werd alleen maar groter. Al wist hij dat niet. De communicatie werkte niet.

Aan de streep schrok Van Aert dan van het resultaat. "Maar ik heb er het maximale uitgehaald. Ik kon echt niet sneller, maar had wel op een beter resultaat gehoopt", zei hij bij Sporza.

Van Aert had wel spijt van één ding: "Ik ben misschien iets te behoudend gestart. Op het einde voelde ik me nog goed op de hupkes, maar kon er niet veel tijd goedmaken."

Ten slotte had Van Aert ook nog lof voor Remco Evenepoel, de nieuwe wereldkampioen tijdrijden. "Dit jaar stak hij er in de tijdritten echt bovenuit. Chapeau voor hem. Het is superknap wat hij doet als lichtgewicht op dit parcours. Hij bewijst nogmaals wat voor een klasbak hij is. Ik ben blij voor hem", besloot hij.