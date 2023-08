🎥 Opnieuw drama voor Mathieu van der Poel op de mountainbike: vroege val dwingt hem tot opgave

Het WK mountainbike heeft niet lang geduurd voor Mathieu van der Poel. De Nederlander kwam vroeg ten val en moest opgeven.

Na zijn wereldtitel op de weg wilde Mathieu van der Poel ook nog het WK mountainbike rijden, om zich te kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen. Daarvoor moest hij in de top vijftien eindigen op het WK.

Maar net als op de Olympische Spelen in 2021 viel Van der Poel al zwaar in de eerste ronde. Het dwong de Nederlander opnieuw tot een opgave. Geen unieke triple met wereldtitels in het veldrijden, op de weg en in het mountainbiken voor Van der Poel.

Van der Poel kwam met bloed aan de knie en het gezicht bij de bus. Bondscoach Gerben de Knegt reageerde al kort. "Het is shit, maar hij is oké. Hij is rechts geschaafd en de wond op zijn gezicht komt door zijn bril."

Maar Nederland zou toch al zeker zijn van één renner op de Olympische Spelen. De Nederlandse belofte Tom Schellekens eindigde op het WK mountainbike voor beloften immers als vijfde.

Op dat WK waren twee tickets voor de Spelen te verdienen en voor Schellekens eindigden renners uit Groot-Brittanië, Frankrijk en de VS, die in tegenstelling tot Nederland wel in de top-19 staan op de UCI ranking. Daardoor zou Nederland toch een mountainbiker mogen afvaardigen in Parijs.