Mathieu van der Poel duidelijk over val op WK mountainbike en zijn toekomst in de discipline

Mathieu van der Poel heeft er een nieuwe ontgoocheling bij op de mountainbike. Hij viel al in de eerste ronde op het WK en moest opgeven.

Mathieu van der Poel wilde na zijn wereldtitel op de weg ook een resultaat neerzetten op het wereldkampioenschap cross-country in het mountainbiken. Maar al na drie minuten was het al voorbij voor de Nederlander.

"Het was mijn eigen fout, ik ben best wel pissig op mezelf", zei de Nederlander bij Sporza. Het voorwiel van Van der Poel schoof weg in een bocht en viel op dezelfde heup als tijdens de wegrit.

"Maar de teleurstelling is groter dan de fysieke schade. Het is gewoon echt zonde", klinkt het bij de Nederlander. Maar deze val neemt toch wat de euforie van vorige week weg bij de Nederlander.

Na de Olympische Spelen is het een nieuwe teleurstelling voor Van der Poel. Maar stoppen met mountainbiken zal hij niet doen. "Ik zal er kracht uit putten en het tegendeel bewijzen. Ik heb deze week weer ondervonden hoe leuk ik het wel niet vind."