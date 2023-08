Michel Wuyts trekt duidelijke conclusie over Wout van Aert na vijfde plaats op WK tijdrijden

Wout van Aert eindigde voor het eerst niet op het podium tijdens een WK tijdrijden. Michel Wuyts trekt zijn conclusies.

Na twee keer een zilveren medaille op het WK tijdrijden, bleef Wout van Aert deze keer achter met lege handen. Hij eindigde wel nog altijd als vijfde, maar wel op 1'37" van wereldkampioen Remco Evenepoel.

"Het is zonder meer een teleurstelling", zei Michel Wuyts bij HLN. "Wat mij opvalt is dat degenen die de finale reden van de wegrit, dat die er allemaal doorheen gezakt zijn. Pogacar, Küng en ook Van Aert."

"De vijfde plaats is nog behoorlijk, maar voor zijn doen is dat niet goed genoeg", zegt Wuyts nog. Van Aert zit ook al aan zijn tweede piek van het jaar, die hij behaald heeft in de Tour. De eerste piek was richting Parijs-Roubaix. "Het verhaal duurt voor Van Aert dan ook iets te lang in die tweede piek", besluit Wuyts nog.