Patrick Lefevere over Remco Evenepoel na WK tijdrijden: "Soms heb ik echt dat gevoel"

Patrick Lefevere heeft met Remco Evenepoel opnieuw een wereldkampioen in huis. En de verwondering van de grote baas voor de prestaties van Evenepoel steekt hij niet onder stoelen of banken.

Na Luik-Bastenaken-Luik, het BK en de Clasica San Sebastian heeft Remco Evenepoel opnieuw een van zijn doelen gewonnen met het WK tijdrijden. Evenepoel was 12 seconden sneller dan zijn grote concurrent Filippo Ganna.

Ook grote baas Patrick Lefevere is onder de indruk. Hij stelt dan ook voor dat we Evenepoel niet langer de ‘de aerokogel uit Schepdaal’, maar gewoon ET te noemen, als in Extra Terrestrial. Want Evenepoel stond er weer maar eens.

"Soms heb ik echt het gevoel dat hij van een andere planeet komt. Hij maakte dit jaar een groot doel van het WK tijdrijden en voilà: hij is wereldkampioen tijdrijden. Dan kan je alleen de hoed afnemen, met een diepe buiging erbij", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.