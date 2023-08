Vader Sven Nys heeft stevige waarschuwing klaar voor Thibau Nys voor WK beloften

Thibau Nys is straks een van de favorieten voor de wereldtitel bij de beloften. Vader Sven Nys schat zijn kansen in.

Thibau Nys is op een kampioenschap bijna altijd op de afspraak. In 2021 werd hij in zijn eerste jaar als belofte al Europees kampioen en werd hij zesde op het WK in Leuven. Vorig jaar in Wollongong was Nys er niet bij.

Maar dit jaar in Glasgow dus wel en Nys is een van de topfavorieten. "Met dat duizendenéén (sic) keer optrekken moet de veldrijder in hem hier goed tot zijn recht komen", zegt vader Sven Nys bij HLN. Er wordt ook regen voorspeld tijdens de koers van de beloften, waardoor Thibau Nys nog wat meer voordelen zou hebben in de vele bochten.

Ervaring bij profs geen extra troef

Nys rijdt sinds dit jaar bij het Amerikaanse Lidl-Trek en won een rit in de Ronde van Noorwegen en won de Grote Prijs Gippingen. Dat waren ook telkens lastige koersen en tegen profs met al enkele jaren ervaring.

Maar toch waarschuwt Sven Nys nog. "Het is niet omdat je een heel jaar bij de elite rijdt, dat je het op het WK U23 even snel kan komen afmaken. Er rijden ook in die categorie hele goede coureurs rond."