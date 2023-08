Vrouw Oumi doet nog opvallende bekentenis over wereldtitel tijdrijden van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel heeft opnieuw zijn klasse getoond met de wereldtitel tijdrijden. Zijn vrouw Oumi beleefde het vanop de eerste rij.

Zoals op zoveel grote momenten was vrouw Oumi aan Glasgow aanwezig om haar man Remco Evenepoel aan te moedigen tijdens het WK tijdrijden. En Evenepoel pakte weer uit en liet iedereen achter zich.

Oumi vreesde nog even voor het ergste op de lastige kasseiklim op het einde, maar Evenepoel hield uiteindelijk 12 seconden over op zijn concurrent Filippo Ganna. "Hij had zelf niet door dat hij gewonnen had", onthulde Oumi bij Het Nieuwsblad.

"Hij heeft hier zo hard naartoe gewerkt, dan is het supertof dat het hem ook lukt." Oumi was al een hele tijd in Schotland, maar bleef bewust niet in het hotel van de ploeg om iedereen goed te kunnen laten focussen.

Na zijn wereldtitel in het tijdrijden zal er net als zondag na de wegrit nog een klein feestje zijn. "Maar we kunnen sowieso niet te zot doen. De Vuelta komt er snel aan, maar Remco gaat eerst nog op stage."