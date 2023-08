🎥 Koersen in Europa: Noor verschalkt het peloton in Denemarken, UAE wint in Burgos en talent voert nummer in de Limousin op



Foto: © photonews

Sören Waerenskjold heeft de 1e rit in de Ronde van Denemarken gewonnen. Hij verraste het peloton en won voor Fabio Jakobsen. In de Ronde van Burgos won Juan Sebastian Molano, terwijl Romain Grégoire solo in de Tour du Limousin won. In de 1e rit van de Ronde van Denemarken leken we naar een massasprint te gaan. De sprintersploegen deden er alles aan om die te krijgen, maar in de finale was er nog een late uitval van Sören Waerenskjold. Op zo'n 4 km van de streep ging hij ervandoor en hij viel niet stil. Met enkele seconden voorsprong won hij voor het spurtende peloton. Fabio Jakobsen werd 2e. 🚴🇩🇰 | De ene na de andere Deen viel aan, maar het is een Noor die er van tussen gaat. Wærenskjold wint de eerste etappe van de Ronde van Denemarken! 🙌🇳🇴 #PNDKR23



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/bESRcErdMa — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 15, 2023 Ook de Ronde van Burgos begon. Daar eindigde de 1e rit wel op een massasprint. Juan Sebastian Molano was oppermachtig en won voor Ivan Garcia Cortina, Edoardo Affini en Victor Koretzky. Ten slotte begon ook de Tour du Limousin. De 1e etappe was pittig met enkele hellingen in de finale, waar Romain Grégoire uit het peloton wegschoot. Hij reed snel 20 seconden bij elkaar en overleefde de laatste helling van de dag. Uiteindelijk won de jonge Fransman met 19 seconden voorsprong op Benoît Cosnefroy. 🚴🇫🇷 | Romain Grégoire laat nog maar eens zien waarom hij de nieuwe Franse hoop is. De twintigjarige wint de eerste rit in Limousin! 🙌🇫🇷 #TDL2023



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/tIpxy80hNE — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 15, 2023



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur