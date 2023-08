'Renner die doodsmak maakte, maakt zijn comeback in Hamburg'

Begin dit seizoen maakte Dario Cataldo een doodsmak. In de Ronde van Catalonië was er in een dalende lijn een zware valpartij en Cataldo was het zwaarste slachtoffer.

Bij die val liep Cataldo verschillende breuken op. Zo brak hij enkele ribben, het sleutelbeen, de heup, het dijbeen en de wervelkolom en had hij een klaplong. De Italiaan van Lidl-Trek stond voor een lange revalidatie en enkele operaties.

Die operaties waren geslaagd en na 5 maanden revalideren lijkt er een einde aan die periode te komen. Volgens La Gazzetta dello Sport zou Cataldo aan de start van de BEMER Cyclassics (20 augustus) staan. Vroeger heette die koers in Hamburg de Vattenfall Cyclassics.

