Tweevoudig wereldkampioen schat de Vuelta-kansen van Remco Evenepoel in: "Hij moet het opnemen tegen een echte wolvenroedel"

Remco Evenepoel verdedigt vanaf eind augustus zijn titel in de Vuelta. Hij is een van de topfavorieten en kan op heel wat concurrentie rekenen. Paolo Bettini, tweevoudig wereldkampioen, probeert zijn kansen in te schatten.

Vanaf 26 augustus zal Remco Evenepoel wellicht veel concurrentie vanuit het kamp van Jumbo-Visma krijgen. Zowel Primoz Roglic als Jonas Vingegaard zullen aan de start staan. Roglic won in mei de Giro, terwijl Vingegaard in juli de Tour won. Evenepoel zal het dus tegen 2 groterondewinnaars opnemen. Zo zal hij het zeker niet cadeau krijgen om voor de 2e keer op rij de Vuelta te winnen. Ook zijn er nog onder meer Juan Ayuso, Geraint Thomas en Alexandr Vlasov. Tweevoudig wereldkampioen Paolo Bettini ziet Evenepoel niet meteen de Vuelta winnen en wijst vooral naar Jumbo-Visma. "Hij moet het tegen een echte wolvenroedel opnemen en Jumbo-Visma heeft de kans om 3 grote rondes op rij te winnen", vertelde hij aan het Italiaanse OAsport. "Ook hebben ze een veel sterker team dan Soudal Quick-Step."