Jongere landgenoot die Van der Poel Olympisch ticket bezorgt is overduidelijk over afstaan van zijn plaats

Het WK mountainbike cross-country werd een teleurstelling voor Mathieu van der Poel. Maar zijn jongere landgenoot Tom Schellekens pakte wel een ticket voor de Olympische Spelen.

Mathieu van der Poel wou op het WK mountainbike cross-country een degelijke uitslag rijden zodat hij genoeg kwalificatiepunten zou verdienen met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

Maar na drie minuten zat het WK van Van der Poel er al op na een val. Maar toch wil Van der Poel in de toekomst blijven focussen op het mountainbiken. Dankzij belofte Tom Schellekens (20) zou Van der Poel al naar de Spelen kunnen.

Schellekens werd bij de beloften immers vijfde en eindigde achter landen die allemaal al zeker zijn van deelname aan de Spelen. Nederland is dat door zijn 19de plaats op de wereldranglijst niet.

Geen ambitie voor de Spelen

Maar zelf naar de Spelen gaan, daar denkt Schellekens niet aan. "Mijn doel was om de top vijf te halen en dat is gelukt", zegt Schellekens bij Omroep Brabant. "Tijdens de wedstrijd heb ik alles goed gedaan. Dat ik nu een olympisch startbewijs heb veroverd, is mooi voor ons land."

"Het is overigens meer dan terecht dat Mathieu van der Poel naar Parijs gaat, ik kan nog lang niet aan hem tippen. Ik rij nog een paar jaar bij de beloften, dan zou het wel heel onrealistisch zijn om al in de top bij de elite mee te rijden." Van der Poel bedankte Schellekens wel met een berichtje.