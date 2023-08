Lotto Dstny ziet sprintloods naar Israel-Premier Tech trekken om ambitieuze sprinter te ondersteunen

Israel-Premier Tech kondigde 2 nieuwe renners aan. Ze halen sprinter Pascal Ackermann van UAE binnen. De Duitser tekende voor 2 seizoenen. Zijn landgenoot Michael Schwarzmann komt van Lotto Dstny over en tekende voor een seizoen. Schwarzmann zal deel van de lead-out uitmaken.

Ackermann won al 3 ritten in de Giro en won ook al 2 ritten in de Vuelta. Aan de Tour mocht hij nog nooit deelnemen en daar wil hij verandering inbrengen.

"Israel-Premier Tech is het perfecte team om mee te rijden en om mijn 1e ritzege in de Tour te pakken", aldus Ackermann in een 1e reactie. Schwarzmann zal hem daar dus bij moeten helpen.

✍️ Welcome, Pascal Ackermann and Michael Schwarzmann!



The German duo will reunite at Israel – Premier Tech in 2024, adding a wealth of experience to the team's roster



