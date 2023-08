Primoz Roglic grijpt de macht in de Ronde van Burgos en spreekt zich uit over de Vuelta

Primoz Roglic heeft in de Ronde van Burgos de macht gegrepen. Hij won de 3e rit en pakte ook de leiderstrui. Zo ziet hij dat het voor de Vuelta de goede kant uit gaat.

Op voorhand had Primoz Roglic al de 3e rit in de Ronde van Burgos aangeduid. Die rit ging over de Picon Blanco en zou een goede test voor de Vuelta zijn.

Die test doorstond Roglic met verve. Hij kwam bergop nooit in de problemen en maakte het aan de streep af. Ook pakte hij de leiderstrui van ploegmaat Attila Valter over.

Zo lijkt Roglic voor de Vuelta de goede weg op te zijn. "De voorbereiding verloopt voorspoedig. Ik ben hier om de puntjes op de i te zetten en tot nu toe gaat dat goed. Mijn vorm is in orde, maar er komen nog 2 lastige dagen aan. Hopelijk kan ik dan weer mijn benen testen", liet de Sloveen via Jumbo-Visma weten.

Roglic is in de komende Vuelta medekopman bij Jumbo-Visma. Ook Jonas Vingegaard zal in Barcelona aan de start staan. Ze nemen het onder andere tegen Remco Evenepoel op.