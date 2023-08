INEOS Grenadiers neemt een Belg mee naar de Vuelta: "Het is een bizar startveld"

Laurens De Plus is in de selectie van INEOS Grenadiers voor de Vuelta opgenomen. Hij is een van de helpers om Geraint Thomas aan de eindzege te helpen.

Het was al langer geweten dat Geraint Thomas de Vuelta zou rijden en hij kent nu ook zijn helpers die hem zullen bijstaan in de jacht op de eindzege. INEOS Grenadiers gaf als eerste zijn Vuelta-selectie bekend en neemt onder meer Laurens De Plus mee.

"Dit is een heel sterke groep die klaar is om erin te vliegen. We starten elke grote ronde om te winnen en ik weet dat iedereen alles gaat geven voor de ploeg en voor elkaar", reageerde teambaas Rod Ellingworth.

🗣️ "This is a very strong group of riders who are ready to take on this race."



Hear from Rod Ellingworth and our eight-man squad ahead of #LaVuelta23 https://t.co/Z2p041upgM pic.twitter.com/7EZjPovtYC — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 18, 2023

Thomas is de absolute kopman, maar vooralsnog blijft hij met de voeten op de grond. "Ik moet eerst zien hoe ik na de 1e helft van de Vuelta ervoor sta", aldus Thomas.

"Het startveld is wel bizar", ging Thomas verder. "Juan Ayuso is er, net als Remco Evenepoel, Primoz Roglic en waarschijnlijk ook Joao Almeida. Dat is gewoon het podium van de Giro. En dan is er ook nog Jonas Vingegaard die er blijkbaar ook zal zijn. Zo is het een deelnemersveld vol sterren. Het motiveert me, maar het zal wel zwaar worden."