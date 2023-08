Caleb Ewan keert nog niet terug in het peloton, maar heeft daar heel goede reden voor

Ewan gaf na enkele mindere dagen in de Tour op in de dertiende etappe. Dat viel bij de ploegleiding niet in goede aarde, CEO Stéphane Heulot haalde uit naar de Australiër. "Een renner heeft naast rechten ook plichten. We verwachten een ander engagement van hem."

Daar was de manager van Ewan niet mee opgezet. "Het is vrij walgelijk om een renner die Lotto de voorbije jaren zoveel gegeven heeft, op deze manier openbaar te vernederen", reageerde hij bij Cycling Weekly.

Ewan zou normaal gezien op het WK in Glasgow zijn rentree maken in het peloton, maar zei twee dagen voordien nog af door een twijfelachtige vorm. En ook de komende tijd zal Ewan nog niet terugkeren in het peloton.

Ewan zou normaal gezien zondag de Egmont Cycling Race en vanaf woensdag de Deutschland Tour rijden. Maar de Australiër zal bij zijn familie blijven, zijn vrouw staat namelijk op het punt om te bevallen van hun zoontje.

ℹ️ Originally scheduled to race Egmont Cycling Race and Deutschland Tour this week, @CalebEwan will not be at the start. Caleb and his wife are expecting the birth of their baby boy very soon and Caleb will therefore stay with his family.