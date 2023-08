Wout van Aert amuseert zich met Bakelants en Soete, maar voedt zo de speculaties over nieuw doel

Wout van Aert geniet na zijn drukke zomer van een periode zonder koersen. Maar hij zit ondertussen niet stil.

Het was een drukke zomer voor Wout van Aert, die al begon in de Ronde van Zwitserland half juni. Daarna trok hij naar het BK tijdrijden en het BK op de weg. In juli reed hij dan de Tour en ging vroeger naar huis voor de geboorte van zijn tweede zoontje Jerome.

Hij sloot af op het WK, waar hij in de wegrit een zilveren medaille pakte en in het tijdrijden vijfde werd. Tot begin september, in de Tour of Britain, zullen we Van Aert allicht niet meer in actie zien komen.

WK gravel?

Hij geniet van wat tijd bij zijn familie, maar blijft wel trainen. Zo trok hij er vrijdag met onder meer Jan Bakelants en Daan Soete op uit met zijn gravelbike. Ze reden zo'n 150 kilometer richting het Nederlandse Tilburg.

Van Aert noemde het "de gravelhype omarmen", maar het voedt wel de speculaties. Zo vertelde Bakelants onlangs in Wuyts & Vlaeminck dat Van Aert het WK gravel, dat op 7 oktober in Veneto wordt gereden, wel ziet zitten. Was dit dan een eerste test?