Belgische organisatie stunt met komst wereldkampioene Kopecky: de besprekingen en factoren achter het verhaal

Met de komst van wereldkampioene Lotte Kopecky naar een Belgisch wielerevent worden haar fans op hun wenken bediend. En bij de organisatie kirren ze van plezier.

De Schaal Sels heeft bij de vrouwen nog niet dezelfde status als bij de mannen. Sterker nog: het is dit jaar geen officiële UCI-wedstrijd maar een criterium. Desalniettemin zakt Kopecky op 27 augustus af naar Merksem. "De onderhandelingen verliepen enorm vlot", zegt organisator Ben Simons. "De hele zaak was snel afgerond."

Hoe kwam dat dan? "Had het iets te maken met het feit dat Lotte niet ongevoelig was voor het feit dat ze als Antwerpse haar regenboogtrui voor het eerst op Belgische bodem voor eigen volk kon tonen? Geen idee. Maar wij zijn in elk geval erg gelukkig dat ze de Schaal Sels als eerste Belgische wedstrijd heeft uitgekozen."

MOOIE OPSTEKER

De deelname van Kopecky in haar regenboogtrui kan één en ander in een stroomversnelling brengen. "We willen in de toekomst echt werk gaan maken van de sportieve uitbouw van deze dameswedstrijd. En de komst van Lotte Kopecky is alvast een mooie opsteker richting toekomst."