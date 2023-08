Bij Soudal Quick-Step geloven ze nog altijd in de allerbeste Alaphilippe en weten ze wat nodig is: "Dan zal je het zien"

Julian Alaphilippe blijft een grote naam in het wielrennen, maar bij Soudal Quick-Step moeten ze vaststellen dat hij al een paar jaar niet meer zijn beste niveau haalt. Al geven ze de Fransman zeker nog niet op, integendeel.

Dat maakt ploegleider Davide Bramati duidelijk in een gesprek met BICI. "Julian had veel pech. Na de ernstige valpartij van vorig jaar was het niet makkelijk om zich opnieuw op gang te trekken; Als je maanden kwijtspeelt, laat je een hele basis van degelijkheid en standvastigheid achter in vergelijking met voorgaande jaren."

Desondanks is het geloof nog altijd aanwezig dat de grootse tijden van weleer kunnen terugkkeren. "Hij is iemand die veel heeft gewonnen en ik verwacht dat hij weer veel gaat winnen", zijn de verwachtingen van Bramati nog zeker niet getemperd.

© photonews

Volgens de Italiaan is het duidelijk wat Alaphilippe nu echt nodig heeft om weer top te worden. "Hij moet eerst een seizoen zonder grote haperingen draaien. Hij heeft de winter nodig om op deze basis verder te kunnen werken en dan zal je het volgend jaar wel zien."