Man in vorm Mads Pedersen lijkt onklopbaar: "Daar surf ik nu op voort"

Mads Pedersen blijft maar winnen. Na de Ronde van Denemarken won hij nu ook de BEMER Cyclassics. Zo is hij de man in vorm.

Zaterdag was Mads Pedersen nog in zijn thuisland Denemarken. Hij won er de slottijdrit en pakte zo ook het eindklassement. Een dag later won hij de BEMER Cyclassics in Hamburg na een langgerekte spurt.

Zo toonde de Deen opnieuw zijn uitstekende vorm. In de Tour de France was hij al heel sterk en op het WK in Glasgow was hij een van de hoofdrolspelers, maar viel hij net naast het podium. Met Denemarken en Hamburg begint hij ook te winnen.

"Ik ben niet onoverwinnelijk, maar de vorm is goed. De hele Tour hadden we zo gepland om voor het WK een goeie vorm te hebben. En daar surf ik nu op voort", vertelde hij in het flashinterview na zijn zege in Hamburg.

Zal Pedersen zijn goede vorm nog kunnen houden? "Vanaf nu weet ik niet tot waar de elastiek zal houden. We zullen zien hoelang het duurt en proberen er nog het meeste uit te halen. Tot ik ontplof", besloot hij.