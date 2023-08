OFFICIEEL: Organisatie kondigt met veel trots de rentree van Wout van Aert aan

Wout van Aert heeft er een bijzonder drukke zomer opzitten die begin juni al begon met de Ronde van Zwitserland. Daarna reed Van Aert beide BK's, de Tour en beide WK's. En tussendoor was er nog de geboorte van zijn tweede zoontje Jerome.

Van Aert geniet momenteel nog van wat quality time thuis bij zijn gezin. Maar begin september keert Van Aert dus terug in het peloton, van 3 tot 10 september rijdt hij de Tour of Britain. Dat kondigde de organisatie met veel trots aan.

Van Aert heeft goede herinneringen aan de Ronde van Groot-Brittannië. In 2021 won hij er vier ritten en pakte ook het eindklassement na een intense strijd met Julian Alaphilippe. Twee weken later was de Fransman dan wel beter op het WK in Leuven, waar hij zijn tweede wereldtitel pakte.

So, we might as well make this official...



Former champion @WoutvanAert will return to the Tour of Britain 🇬🇧 next month!#TourOfBritain 🔴🔵⚪