Waarschuwing voor Remco Evenepoel voor de Vuelta: "Hij moet niet te veel in die rol kruipen"

Remco Evenepoel verdedigt vanaf zaterdag zijn titel in de Vuelta. Maar hoe moet de Belgische kampioen het aanpakken?

Evenepoel kent sinds maandag zijn ploegmaats voor de Vuelta van dit jaar. De Belgische kampioen op de weg kan dit jaar niet rekenen op onder meer Ilan Van Wilder en Julian Alaphilippe.

De titelverdediger kan in Spanje wel rekenen op Louis Vervaeke, Pieter Serry, Mattia Cattaneo, Andrea Bagioli, Casper Pedersen, Jan Hirt en James Knox. Tim Merlier was voor de toezegging van Evenepoel ook van plan om de Vuelta te rijden, maar zag daar toch van af.

Evenepoel kan op een degelijke ploeg rekenen, maar opboksen tegen de sterke blokken van Jumbo-Visma en UAE Team Emirates zal bijzonder moeilijk zijn. Marc Sergeant heeft dan ook een duidelijk advies voor Evenepoel.

"Remco is de titelverdediger, maar in die rol moet hij niet te veel kruipen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "In zijn plaats zou ik zeggen: 'Jumbo-Visma, doe maar.' Met die aanpak gaat hij zich weinig zorgen moeten maken over zijn ploeg."