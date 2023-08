🎥 Jasper Philipsen zet zijn goede lijn verder en is outstanding in een prestigesprintje in de Renewi Tour

Jasper Philipsen heeft de openingsetappe in de Renewi Tour gewonnen. Aan het einde won hij de massasprint met sprekend gemak. Tim Merlier werd 2e.

Na een jaar afwezigheid ging de Renewi Tour (vroeger Benelux Tour) van start. De 1e etappe was vlak en ging van Blankenberge naar Ardooie. Na ruim 100 km passeerde het peloton al voor de 1e keer de streep. Daarna volgden nog 5 plaatselijke ronden. De streep lag na zo'n 183 km.

5 renners vormden de vlucht van de dag. Dat waren Alessandro Covi, Jonas Rutsch, Aaron Van Poucke, Ceriel Desal en Ludovic Robeet. Zij kregen een maximale voorsprong van zo'n 3 minuten.

In het peloton controleerden de sprintersploegen en al snel kregen ze de koplopers in het vizier. Uiteindelijk bleven enkel Covi, Rutsch en Desal voorin nog over. Net voor de slotronde was ook hun liedje uitgezongen.

De voorbereiding op de sprint verliep chaotisch en op zo'n 2 km van het einde kwam sprinter Sam Welsford ten val. Zo was hij uitgeschakeld.

Jonas Rickaert en Jasper De Buyst trokken de sprint aan. Arnaud De Lie ging als 1e aan, maar in zijn wiel zat Jasper Philipsen. Die won met sprekend gemak voor Tim Merlier, Olav Kooij, De Lie en Dylan Groenewegen. Philipsen is ook de 1e leider.