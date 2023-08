Arnaud De Lie gaat voor een nieuwe stap in zijn carrière: "Maar voor dit ga ik mijn leven niet meer riskeren"

Arnaud De Lie wil in de Renewi Tour eindelijk zijn 1e WorldTour-zege pakken. Zo zou hij een nieuwe stap in zijn carrière zetten.

In zijn 2e profjaar is Arnaud De Lie nog altijd op zoek naar zijn 1e zege in de WorldTour. Hij won al 16 koersen, maar dat waren vooral koersen van 1e categorie. Daar zaten ook 3 koersen uit de ProSeries in.

De Lie staat aan de start van de Renewi Tour en daar wil hij eindelijk eens in de WorldTour winnen. Er zijn 4 kansen voor hem. Zelfs de rit naar Geraardsbergen boezemt hem geen angst meer in. "Ik zal strijden met het mes tussen de tanden om die WorldTour-zege te behalen", zei hij bij Het Laatste Nieuws.

Al zal De Lie geen onnodige risico's nemen. In de Vierdaagse van Duinkerke kwam hij zwaar ten val en dat zorgde ervoor dat hij meer dan een maand uit was. "Voor een 4e plaats zal ik mijn leven niet meer riskeren", besloot hij.