Evenepoel deelde steekje uit aan Vuelta-concurrent na WK tijdrijden: "Ela, op het gemak"

Remco Evenepoel probeert vanaf zaterdag zijn tweede opeenvolgende Vuelta te winnen. En de Belgische kampioen plaagt al eens graag zijn concurrenten.

Remco Evenepoel won vorig jaar de Vuelta en neemt het dit jaar op tegen Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Geraint Thomas, Juan Ayuso, Joao Almeida, Aleksander Vlasov en Enric Mas. Maar toch kunnen de rivalen het buiten de koers goed met elkaar vinden.

Onder met Geraint Thomas zijn er af en toe wat grapjes over en weer. De Welshman noemt Evenepoel steevast little bastard. Maar na het wereldkampioenschap tijdrijden, waar Evenepoel het goud pakte, was het aan hem om een steekje uit de delen aan Thomas.

De Tourwinnaar van 2018 eindigde als tiende op het WK, op iets meer dan twee minuten van Evenepoel. De wereldkampioen vroeg aan Laurens De Plus, ploegmaat van Thomas, of de Welshman geen last had van een valling.

"Ik stuurde terug: 'Ela, op het gemak, he'", zei De Plus bij Vals Plat. De Plus stuurde Evenepoel een berichtje om hem te feliciteren met zijn wereldtitel in het tijdrijden en kijkt ernaar uit om tegen hem te koersen in de Vuelta.