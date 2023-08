Jasper Philipsen knoopt in de Renewi Tour weer aan met de zege en spreekt zich al uit over het eindklassement

Jasper Philipsen heeft de openingsetappe in de Renewi Tour gewonnen. De positionering was cruciaal en na de etappe sprak hij zich al over het eindklassement uit.

Na de Tour de France waar Jasper Philipsen de groene trui pakte, ging hij naar het WK. Daar werd hij op het bochtige circuit eruit gereden en vervolgens nam hij evne wat rust.

In de Renewi Tour, vroeger de Benelux Tour, reed Philipsen voor het eerst na het WK een nieuwe wedstrijd. Hij won meteen de openingsetappe. De massasprint won hij met sprekend gemak.

"Het was hectisch", vertelde Philipsen achteraf in het flashinterview. "In een sprint moet je snel beslissingen nemen. Soms lukt dat, maar soms ook niet. Deze keer ging het goed. De positionering was cruciaal en dat hebben we goed gedaan."

Philipsen heeft ook de leiderstrui en met zijn kwaliteiten kan hij voor het eindklassement kunnen meedingen. De ritten naar Geraardsbergen en Bilzen moet hij zeker aankunnen. "Het wordt moeilijk. Er is ook nog altijd die tijdrit en de laatste tijd heb ik weinig op mijn tijdritfiets gezeten", diende hij van antwoord.

Donderdag zullen we alleszins meer weten. Dan is er een tijdrit van 13,6 km in en rond Sluis.