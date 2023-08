Mathieu van der Poel showt zijn regenboogtrui binnenkort ook in België

Mathieu van der Poel showde zijn regenboogtrui onlangs in het Nederlandse Etten-Leur. Maar dat doet hij dit jaar ook nog in België.

Van der Poel gaat dan toch nog niet met vakantie, maar we zullen hem pas over een maand weer in actie zien in Parijs. Hij wil namelijk deelnemen aan het olympisch testevent in het mountainbiken op 23 en 24 september.

En ook op de weg komt de nieuwe Nederlandse wereldkampioen nog eens in actie. De organisatie van het Circuit Franco-Belge kondigde namelijk de komst van Van der Poel aan. Die koers wordt op 28 september gereden.

Van der Poel zou volgens de organisatie van het Circuit Franco-Belge ook het EK gravel willen rijden. Die koers wordt op 1 oktober gereden en vindt plaats in het Belgische Oud-Heverlee.