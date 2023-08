Tadej Pogacar noemt zijn opvallende favoriet(en) voor de eindzege in de Vuelta

Tadej Pogacar is een van de enige grote renners die Vuelta niet zal rijden. Maar de Sloveen spreekt wel zijn favoriet(en) uit.

Tadej Pogacar kende al twee pieken dit jaar, namelijk in het voorjaar en tijdens de Tour. Hij heeft nog maar 44 koersdagen op zijn teller staan dit jaar, maar past toch voor de zware Vuelta. De Sloveen is zo een van de enige grote namen die afwezig zal zijn.

Want met Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Geraint Thomas, Enric Mas, Juan Ayuso, Joao Almeida, Romain Bardet en Aleksander Vlasov. Naast Pogacar lijken alleen Rodriguez, Hindley en de broers Yates afwezig te zijn.

Ook Pogacar erkent dat de startlijst van de Vuelta bijzonder sterk is. "Er is dit jaar echt uitzonderlijke concurrentie in de Vuelta, dat wordt heel interessant", zei hij bij het Sloveense Odmeve.

Jumbo-Visma grote favoriet

"Ik denk dat Jumbo-Visma de meeste kans heeft om te winnen, maar je weet het natuurlijk nooit", wijst hij naar zijn landgenoot Primoz Roglic en Tourwinnaar Jonas Vingegaard. "In drie weken kan er heel veel gebeuren, maar voor de fans zal het alvast een leuke koers worden om naar te kijken."

Dat Pogacar Roglic en Vingegaard noemt als favorieten en niet zijn ploegmaten Juan Ayuso en Joao Almeida, is toch ook opvallend. Maar Pogacar weet natuurlijk als geen ander hoe sterk Jumbo-Visma kan zijn.