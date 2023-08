Louis Vervaeke, helper van Remco Evenepoel, is het kotsbeu: "Dat raakt, het zijn aanvallen"

Louis Vervaeke is een van de twee Belgen in de Vuelta die Remco Evenepoel moet bijstaan. Hij vindt de kritiek die op Soudal Quick-Step wordt gegeven ook niet terecht.

Is Soudal Quick-Step sterk genoeg om Remco Evenepoel bij te staan in de grote rondes? Zelfs Patrick Evenepoel uitte onlangs zijn twijfel over de sterkte van de ploeg, maar voor Louis Vervaeke is het geen vraag.

Bij Sporza onthulde Vervaeke dat hij nog printscreens heeft van vorig jaar, toen er ook twijfel was. "Maar toen zag je dat Ilan (Van Wilder, nvdr.) en ik nog bij Remco zaten, Mas had enkel Valverde en Roglic en Ayuso zaten alleen.

"Dat raakt, het zijn aanvallen. Je kunt ons niet vergelijken met Jumbo-Visma en UAE. Akkoord. Kijk naar de salarissen, dan zie je het zwart op wit", zei Vervaeke nog. Bij die ploegen rijden renners zoals Van Baarle, Kuss en Kelderman, die zelf grote koersen kunnen winnen of kopman zijn.

Boven zichzelf uitstijgen

"Wij zijn gewoon knechten, dat is een feit. Maar we stijgen nu en dan boven onszelf uit en dat doen we goed. De media hoeven dan niet te zeggen dat we een slechte ploeg zijn en dat Remco alleen zal zitten." Vervaeke hoopt dan ook dat hij ook tijdens deze Vuelta weer printscreens zal kunnen maken.