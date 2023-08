Er zijn al het hele seizoen geruchten over Remco Evenepoel die naar INEOS Grenadiers gaat. Ook waren er de uitspraken van Patrick Evenepoel over Soudal Quick-Step. José De Cauwer trekt er zijn conclusies uit.

Sinds 2019 rijdt Remco Evenepoel al voor Soudal Quick-Step. Het project begon als een project met veel potentieel en al snel bleek dat een grote ronde winnen mogelijk was. Zo won Evenepoel in 2022 al de Vuelta. Het volgende doel is dan ook om samen de Tour te winnen.

Maar aan de vooravond van het WK deed vader Patrick Evenepoel uitspraken over de ploeg. De ploeg moest zich op alle vlakken versterken. Anders zou zoon Evenepoel naar een andere ploeg gaan, ondanks zijn contract tot 2026. "De boodschap van die uitspraken was eigenlijk dat ze als ploeg niet mee geëvolueerd zijn", stelde José De Cauwer bij Het Nieuwsblad.

De Cauwer trok harde conclusies. Volgens hem is het ergens tot een breuk tussen Evenepoel en Patrick Lefevere gekomen. "En dat is jammer", aldus De Cauwer. "Het koningskoppel Lefevere-Evenepoel is uit elkaar gespeeld en het is maar de vraag of dat ooit nog goed komt."