Meer details bekend over dodelijk ongeval van Tijl De Decker: "Erg tragisch"

Tijl De Decker overleed vrijdag aan zijn verwondingen van zijn trainingsongeval op woensdag. De Decker botste zwaar met een auto.

Het onderzoek, waarbij een verkeersdeskundige is aangesteld, naar de precieze omstandigheden van het ongeval waaraan Tijl De Decker later overleed, loopt nog. De lokale politie van Lier spreekt bij HLN van een "erg tragisch ongeval."



De Decker zou tegen de achterkant van een auto gebotst zijn die de oprit van zijn woning verliet. Het onderzoek moet duidelijk maken of De Decker werd aangereden door de auto of hij die zelf te laat opmerkte.



"De chauffeur was in ieder geval niet onder invloed en had ook niet te veel gedronken", kon de lokale politie wel nog zeggen. De Decker werd na zijn ongeval naar het ziekenhuis overgebracht, geopereerd en in een kunstmatige coma gehouden, maar overleed vrijdag dan toch aan zijn verwondingen.