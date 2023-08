Probleem tussen Roglic en Vingegaard in de Vuelta? "Daar hoeven we niet omheen te draaien"

Jumbo-Visma is in de Vuelta wellicht de te kloppen ploeg. De Nederlandse formatie heeft met Jonas Vingegaard en Primoz Roglic twee favorieten voor de eindzege.

Door met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard aan de start te komen, zet Jumbo-Visma zijn ambitie om na de Giro en de Tour ook Vuelta te winnen, nog wat kracht bij. Maar gaat dat wel werken, met twee hanen op het erf?

"Het is onze grote droom om die derde grote ronde op een jaar tijd te winnen. Of dat nu met Primoz of met Jonas is, maakt voor ons niet uit", zei ploegleider Grischa Niermann bij Sporza. Maar zelf zijn ze natuurlijk bijzonder ambitieus.

En dat weet ook Niermann. "We hoeven er niet omheen te draaien: ze komen goed overeen, maar ze willen beiden winnen. Het is aan ons om dat goed te managen.

Al zullen de twee kopmannen wel eerlijk moeten blijven tegen elkaar over hoe ze zich voelen. "Ze zullen het samen moeten doen en zullen zeker niet tegen elkaar rijden", zegt Niermann nog.

