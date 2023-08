Stevige concurrent van Remco Evenepoel en Jumbo-Visma met twijfels aan de start: "Daar gaan we al veel zien"

Joao Almeida is een van de favorieten voor de eindzege in de Vuelta. Al heeft hij vooraf twijfels. Zijn voorbereiding verliep niet helemaal zoals hij wilde.

Dit seizoen begon Joao Almeida meteen sterk. Hij was in de Giro een van de protagonisten en eindigde uiteindelijk als 3e. In de Vuelta wil de Portugees minstens even goed doen.

"Maar mijn vorm is niet dezelfde als voor de Giro", was Almeida bij WielerFlits eerlijk. "Na het WK heb ik een tegenslag gehad. Al is mijn vorm wel goed. Die is best ok. Ik heb gewoon niet kunnen trainen zoals ik wou, maar het was wel voldoende om een goede vorm te hebben, denk ik."

Of Almeida inderdaad in vorm zal zijn, zullen we al in de 1e week zien, want het wordt in deze Vuelta al snel klimmen geblazen. "In Andorra zullen we al de 1e verhoudingen zien", besloot hij.