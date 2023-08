Geraint Thomas heeft een boodschap voor de Vuelta-organisatie, Remco Evenepoel treedt hem bij

De openingsrit in de Vuelta heeft al voor heel wat controverse gezorgd. Geraint Thomas vreest voor de 2e etappe hetzelfde en in zijn podcast vertelde hij dat de tijdsopname veel vroeger moet gebeuren.

De 2e rit in de Vuelta gaat van Mataro naar Barcelona. Onderweg moet er al stevig geklommen worden, maar in de finale is er nog een plaatselijke lus in het centrum van Barcelona. Er zijn enkele klimmetjes, waaronder de Montjuïc, maar er zijn ook afdalingen en die zijn technisch en ook verraderlijk. Bovendien geeft de Spaanse weerdienst voor de hele dag regen in Barcelona.

Geraint Thomas pleit dan ook om de tijdsopname sneller te laten gebeuren. "Normaal wordt die op 3 km van de streep gedaan", zei hij in zijn podcast Watts Occurring. "Maar bij slecht weer worden de tijden op zo'n 6 à 7 km van het einde opgenomen. Dat is net voordat we aan de plaatselijke lus beginnen."

"En ik hoop dat de organisatie luistert, want sommige afdalingen zijn echt levensgevaarlijk. De tijd sneller opnemen zou de meest veilige optie zijn", aldus Thomas die daarin door Remco Evenepoel gevolgd wordt: "Ik sprak met hem erover en hij denkt er precies hetzelfde over. Overigens denk ik dat elke klassementsrenner dat zou willen."